Afvalwater Rendac in Son waarschijnlijk weer naar Wilhelminakanaal

SON - Aan de omstreden lozing van afvalwater op de Sonse Heideloop door destructiebedrijf Rendac in Son komt waarschijnlijk een einde. In de zoektocht naar een structurele oplossing voor de klachten is lozen op het Wilhelminakanaal als enige serieuze optie over.

Volgens de betrokken partijen is lozing op het Wilhelminakanaal de minst slechte keuze en een serieuze optie omdat de belangen van de omgeving het beste worden behartigd.

Rendac heeft inmiddels aangetoond al het mogelijke te doen om het afvalwater te zuiveren. Maar vooral in de zomer als het water in het kanaal minder snel stroomt kan de waterkwaliteit door de lozing van vervuild water onder druk komen staan. Rijkswaterstaat en waterschap De Dommel onderzoeken daarom op dit moment nog of de waterkwaliteit binnen de normen blijft.

Ook de gemeente Son en Breugel is vanwege de huidige overlast voorstander van een terugkeer naar de oude situatie, zegt wethouder Paul van Liempd.

Rendac verwerkt in Son kadavers en dierresten. Tot 2013 loosde het bedrijf afvalwater op het Wilhelminakanaal. Op initiatief van Rijkswaterstaat en in weerwil van milieuprotesten werd besloten het verontreinigde water te lozen op de Sonse Heideloop.

Moerasgas

De kwaliteit van het water in de Sonse Heideloop is daardoor de afgelopen jaren zienderogen verslechterd. Slib in de sloot bevat grote concentraties moerasgas. Na veel ophef en zorgen kondigde het waterschap in 2017 maatregelen aan. De waterbodem is inmiddels gesaneerd maar nog altijd klagen recreanten in het bos over vervuiling en stank. Er is daarom nog gezocht naar een definitieve oplossing.

De afvoer van het afvalwater met een buis rechtstreeks naar de Dommel is afgevallen omdat de kwaliteit van het rivierwater onder aanvaardbaar niveau zakt.

Ook de voorkeur van Rendac gaat uit naar het Wilhelminakanaal. ,,Lozen op de Sonse Heideloop in het bos is geen ideale situatie. Als we de kans krijgen, lozen we liever op het Wilhelminakanaal. Het heeft altijd ergens impact maar we geloven dat die op het kanaal zo gering mogelijk is’’, zegt technisch directeur Richard van Lijssel. Een definitieve beslissing verwacht hij later dit jaar.

Mysterieuze dampen

Van Lijssel voegt toe dat de mysterieuze dampen die vooral bij lage temperaturen boven de Sonse Heideloop hangen binnenkort sowieso minder zullen worden. De dampen ontstaan omdat het afvalwater nu nog warm is (25 tot 30 graden).

Met een nieuwe installatie gaat het bedrijf het afvalwater eerst koelen waardoor de temperatuurverschillen met het slootwater en de buitenlucht worden beperkt. Rendac hoopt dat de installatie binnen enkele weken in bedrijf is.