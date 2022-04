Albert Heijn in Best ontruimd na lekkage in koeling, mogelijk hebben meerdere mensen koelgas ingeademd

BEST - De Albert Heijn aan de Boterhoek in Best is zaterdagochtend ontruimd nadat er een lekkage in de koelinstallatie is ontstaan. Het gas dat vrijkwam bij de lekkage kan gezondheidsschade veroorzaken. Mogelijk hebben drie of vier mensen dit koelgas ingeademd.