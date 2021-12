Alle woningen op Zonhove worden vernieuwd, onder het toeziend oog van bewoners: ‘Spannende tijden’

,,Het is net alsof we in een tv-programma zitten. ‘VTWonen: Weer verliefd op je huis’.” Martijn zegt het met een knipoog, bij het zien van de tijdelijke huisvesting op Zonhove.

Uit verschillende units zijn woonkamers, badkamers en een grote gemeenschappelijke huiskamer met keuken opgetrokken. De bewoners komen er terecht als hun oude huis al is gesloopt, maar hun nieuwe onderkomen nog niet af is. ,,Mooi, hoor”, aldus Martijn en z'n maat Rick. ,,Het is net alsof we er al wonen.”

Dat de grootscheepse nieuwbouw op het terrein aan de Nieuwstraat na jaren van plannen maken op punt van beginnen staat, is wel duidelijk. Er is al een bouwweg aangelegd, busjes van de aannemer rijden af en aan. ,,We hopen in het voorjaar écht te kunnen beginnen. Wat er nu al gebeurt, zijn vooral voorbereidingen”, zegt bestuurder Jody Cath. Binnen de plannen krijgt Zonhove een nog ‘opener’ karakter, zegt ze. ,,We zien onszelf echt als een wijk binnen het dorp, niet als een instelling.”

170 permanente bewoners

Zonhove begon in 1958 als een klooster dat ingericht was voor tuberculosepatiënten. Later werd het een plek waar gehandicapte kinderen doordeweeks verbleven en onderwijs en zorg aangeboden kregen. Inmiddels wonen er 170 mensen permanent. ,,Maar de woningen zijn nog hetzelfde als waar vroeger de kinderen logeerden. Zo zijn ze berekend op kleine rolstoelen”, vertelt Cath. ,,En verder zijn ze na veertig jaar gewoon ‘op’."

De nieuwbouw gebeurt in drie fases en verspreid over circa vijf jaar. De nieuwe woningen worden moderne twee-onder-eenkappers, waar groepen van acht bewoners samen gaan wonen. Nu tellen de woongroepen op Zonhove vijf personen. ,,Dat is helaas niet meer te betalen met de financiering vanuit het Rijk", zegt Cath daarover. ,,Daartegenover staat wel dat elke bewoner een grotere woonkamer krijgt, om bezoek te kunnen ontvangen. Ook de gemeenschappelijke ruimtes worden groter. En er komen meer badkamers.”

Vlogs en een modelstudio

Volledig scherm Antonie Piek (voor) en Job Teijgeman in de op ware grootte nagemaakte studio op het terrein van Zonhove. © Kees Martens/DCI Media Voor de bewoners zijn het spannende tijden, aldus de bestuurder. Het is een bewuste keuze om hen tijdens de nieuwbouw op het terrein te laten wonen. ,,Het is hun thuis. De meeste mensen wonen hier hun hele leven. Hoe mooi is het dan om hen betrokken te laten zijn bij hun toekomstige woonplek?”

Dat laatste gebeurt op diverse manieren. Met vlogs bijvoorbeeld, en met ‘bijpraatsessies’ door de architect. Ook is er een toekomstige studio op ware grootte nagemaakt, zodat bewoners die alvast kunnen zien. Antonie Piek (38) - die al 23 jaar op Zonhove woont - kreeg een ‘erefunctie’ als opzichter. ,,Waar ik op ga letten? Dat alles veilig gaat gebeuren”, zei hij onlangs in deze krant.

En dan is er natuurlijk de ‘sneak preview’ in de tijdelijke huisvesting. Die zorgt voor best wat enthousiasme over de op handen staande verhuizing, zo blijkt. Grappenmaker Martijn - bij het maken van de foto haalt hij z'n handen over z'n kale hoofd en vraagt hij: ,,Zit m'n haar goed?” - is wel pas als een van de laatste bewoners aan de beurt. ,,Dat is best wel een beetje jammer”, zegt hij. ,,Maar ik maak me zeker geen zorgen. Straks wordt het hier nóg mooier. Dat weet ik zeker.”