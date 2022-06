Allerlei kunstwerken te zien tijdens Kunstroute Best, wandelend of fietsend

BEST - Fietsen of wandelen en tegelijkertijd kunst bekijken? De Kunstroute in Best voert je langs 28 locaties en 35 kunstenaars. Als vanouds veel schilderijen, maar er zijn ook genoeg andere kunstvormen te zien. Werken van wol, keramiek, glas en goud om maar eens wat te noemen. En ook de digitale kunst is vertegenwoordigd.

Thea de Bruin: schilderijen, keramiek en wolwerken

,,Ik móet mijn creativiteit kwijt en kunst is voor mij daarvoor de ideale uitlaatklep. Als ik op de fiets zit zie ik iets en denk ik: dat ga ik maken! Mijn inspiratie haal ik uit de gekste dingen. Deze Kunstroute moet natuurlijk gepromoot worden, doorgefluisterd zeg maar. Daarom heb ik meteen kleine poppetjes gemaakt die iets aan elkaar doorfluisteren. Zo werkt dat.“

,,Ik heb op de Kunstacademie in Rotterdam gestudeerd en daarna gewerkt als modeontwerpster. Vijftien jaar geleden begon ik met keramiek. In het huis van mijn vader vond ik een spinnenwiel. Ik ging gelijk uitzoeken wat ik daarmee zou kunnen doen. Toen ging ik dus ook met wol aan de slag. Wol en keramiek combineren lijkt me ook mooi: twee natuurlijke materialen. Het ene hard, het andere zacht.”

Christine Schumacher: fotomanipulatie en bookcover design

,,Eigenlijk wilde ik rechercheur worden. Tot ik de oude laptop van mijn moeder vond met Photoshop erop. Ik was toen 13 en ging er meteen mee aan de slag. Via een forum kwam ik erachter dat mensen covers zochten; boekomslagen dus. Ik dacht: dat ga ik doen! Het is een geweldig leuk proces want ik moet in één plaatje het hele verhaal van het boek zien te proppen. Het is ook een vorm van storytelling, zeg maar. Want het roept emotie op. In 2019 ben ik begonnen om stockfoto’s te gebruiken en nu maak ik boekomslagen voor internationale schrijvers. Ik ben gemiddeld zo’n twee uur bezig met een cover. Ik heb getekend en geprobeerd te kleien, maar het digitale ligt mij toch het best. Ik studeer aan de universiteit van Tilburg: new mediadesign.”

Lonneke Keuten: sieraden

,,Toen ik een jaar of acht oud was kocht ik al mijn eerste ring, van geld dat ik van ons opa had gekregen. Een dochter van kennissen van ons was goudsmid en ik heb volgens mijn moeder altijd gezegd: dat wil ik ook worden. Ik behaalde mijn diploma aan de Vakschool in Schoonhoven. Door de jaren heen ben ik erachter gekomen: sieraden maken is niet alleen maar iets dat ik doe, het is wie ik ben. Ik houd ervan emotie vorm te geven in een sieraad. Ik ben steeds meer digitaal gaan doen, ontwerpen maken op de computer. Maar het ambachtelijke aspect van het werk blijft altijd bestaan: stenen zetten, zagen en solderen. Het persoonlijke contact met mijn klanten, maatwerk leveren, de reacties en emoties bij het tonen van het eindresultaat: het is voor mij heel speciaal.”

De Kunstroute: 25 en 26 juni in Best van 11 tot 17 uur. Meer informatie: kunstroute-best.nl

Volledig scherm Lonneke Keuten maakt sieraden en dat is te zien tijdens de Kunstroute in Best. © Kees Martens/DCI Media