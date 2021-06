‘Als waarnemer werd ik door de KNVB naar clubs gestuurd waar het hommeles was’

Tropisch vakantiere­sort in eigen Breugelse tuin

21 juni Het vakantiegevoel beleven in je eigen achtertuin? Irene en Frank Honig uit Breugel lopen zo vanuit hun huis hun tuin in waar je je direct waant in vakantiesferen. Toen ze aan de Schorpioenlaan kwamen wonen was hun tuin een knollenveld met een verwaarloosde vijver en kerstbomen. Nu is het een heus vakantieparadijs.