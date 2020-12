Altijd buurt bij bakker Henk-Jan in Oirschot

OIRSCHOT- Het werd even stil in de Oirschotse bakkerij toen eigenaren Henk-Jan en Bea Liebrand aangaven na ruim 28 jaar te stoppen

De opluchting was er ook. Want als snel gaven mede-eigenaren bakker Pieter van Assouw en zijn vrouw Brigit aan wél door te gaan met de bakkerij met winkel De Reijsende Man aan de markt en winkel Korengoud in de wijk de Notel.

Samen bestieren de vier al ruim 24,5 jaar firma De Oirschotse Bakker. ,,Ik ben blij dat het eruit is, dat het verteld is’’, reageert Henk-Jan Liebrand. ,,We zijn al ruime tijd bezig om deze stap te zetten. Enkele jaren terug twijfelden we of we hiermee door moesten gaan.’’

Hard werken en vroege uren

Het harde werken, de vroege uren, nauwelijks een sociaal leven en een zere knie; het droeg allemaal bij om deze stap te zetten. Liebrand is hét gezicht van bakkerswinkel De Reijsende Man aan de markt in Oirschot die vol ligt met ambachtelijke producten. Ook zijn favoriet, het worstenbroodje is er te vinden. ,,Iedere zondagochtend eten wij thuis deze ‘allerlekkerste’ worstenbroodjes, al dertig jaar lang. Die vervelen nooit.’’

Quote Zondagoch­tend eten we de ‘allerlek­ker­ste’ worsten­brood­jes, al dertig jaar lang Henk-Jan Liebrand, bakker

Hij is opgegroeid in een bakkerswinkel, zijn vader was bakker en Henk-Jan volgde de opleiding tot bakker. Hij begon bij Sjaak Smits in Middelbeers en later bij Rinus van de Sande in Oirschot. Een bloem- en meelallergie dwong hem achter de toonbank plaats te nemen. Dat paste hem goed. Altijd in voor een praatje in de winkel, een kopje koffie op zijn terras, een grap of een serieus gesprek. En trots zijn producten aanprijzen aan vele toeristen en zijn vaste klanten.

Inmiddels is deze laatste groep op de hoogte van het naderende afscheid. ,,Ze geven ons groot gelijk, maar vinden het ook jammer’’, zegt Bea, die samen met Brigit vooral achter de schermen actief is en de administratie op zich nam.

Quote Voor Henk-Jan is het gesneden koek, maar voor ons nog niet alles Brigit van Assouw

Vertrouwen in elkaar

Pieter en Brigit geven aan fijn te hebben samengewerkt met Henk-Jan en Bea. Pieter: ,,Ieder had zijn eigen taak, deed zijn eigen ding. Henk-Jan de winkels en horeca, ik de bakkerij met vier fulltime bakkers en twee banketbakkers. We hebben altijd vertrouwen in elkaar gehad.’’

Brigit: ,,Nu zijn we aan het inventariseren op details, want stiekem zit er veel informatie in Henk-Jan’s hoofd. Alle gewoontes van hem moeten we op een of andere manier toch op papier vastleggen. Voor hem is het gesneden koek, maar voor ons nog niet alles.’’

Extra handen zijn aangenomen. Voor zowel winkel als op de administratie. Bovendien gaan enkele vaste medewerkers meer uren werken. Nog tot en met 31 december werken Henk-Jan en Bea mee in hun zaak. Traditiegetrouw worden op die laatste dag van het jaar oliebollen verkocht in een kraam naast winkel aan de markt. Het aangeboden glaasje glühwein blijft achterwege. Henk-Jan: ,,We willen niet dat mensen hier blijven hangen. Dat kan en mag nu écht niet.’’ Hij verzoekt iedereen met klem afstand te bewaren. ,,Bij ons zijn de oliebollen al vanaf 29 december in de winkel te koop. Zeg dat maar.’’