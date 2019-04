Ambtenaar Wichard de Benis Nederlands kampioen op Veldloop voor ambtenaren

Onrust onder boze Jack­son-fans na verwijde­ren beeld in Best, maar 'er komt een nieuw bedevaarts­oord’

12:00 BEST - Nu dinsdagochtend het iconische beeld van Michael Jackson bij McDonald’s in Best is verwijderd, hebben fans van The King of Pop geen bedevaartsoord meer in Nederland. Eunice Koekkoek, woordvoerster van McDonald’s Nederland, stelt hen in gesprek met deze krant gerust. ,,De fans hoeven niet te vrezen: het standbeeld komt straks op een plek te staan die voor iedereen toegankelijk wordt. Alleen niet meer bij ons.”