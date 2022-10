Amsterdamse verhalenverteller Harm Rieske leest voor in geboortedorp Son: ,,Naar Son kom je altijd terug”

SON EN BREUGEL – De Kinderboekenweek is bijna ten einde, maar niet voordat Amsterdammer Harm Rieske naar zijn geboortedorp Son is gekomen om in boekhandel de Traverse kinderen voor te lezen uit zijn eerste kinderboek Bennie de Baksteen.

Bennie is een baksteen en wil hogerop komen. Maar ook een steen moet onderaan beginnen. En zo zit het kinderboek van Harm Rieske vol met dubbele bodempjes. De doelgroep, kinderen van drie tot zeven jaar, zal de achterliggende gedachte niet doorzien. Des te meer genieten ze van het spannende verhaal en de mooie tekeningen van illustrator Myra Emmen Riedel (29).

Een baksteen heeft geen beentjes

Bennie ligt beneden, tussen een berg stenen. Drama! Veel liever is hij hoog in een wolkenkrabber. Maar ja, een baksteen heeft geen beentjes en heeft niets te zeggen over de weg die hij aflegt.

Bennie de Baksteen is een echt voorleesboek. Het idee voor het kinderboek is bij toeval ontstaan. ,,Onze vriendengroep, allemaal mensen uit de creatieve hoek, komt eenmaal per jaar bijeen om te sparren en elkaar te inspireren”, vertelt nieuwbakken kinderboekenschrijver Harm Rieske (36). ,,Een vriendin liet haar portfolio zien en ik begon er een verhaaltje bij te vertellen.” Een zaadje voor een kinderboek is geplant.

Creatieve duizendpoot

Met een achtergrond in film en video slaat creatieve duizendpoot Rieske met het prentenboek een nieuwe weg in. Of toch niet helemaal? ,,Eigenlijk ben ik tijdens het monteren van films ook een verhalenverteller”, licht hij toe. ,,Je krijgt nogal wat filmmateriaal toegestuurd en dat moet, in overleg met de regisseur, tot een verhaal gesmeed worden.”

Naast editor is Harm Rieske ook colourist, degene die kleur toevoegt aan beelden of juist weglaat om zo een bepaalde sfeer te creëren. De draadjes zijn op een bijzondere manier verweven en leiden bij hem altijd naar het vertellen van verhalen. Niet verwonderlijk dat hij ook liedjestekstschrijver is. Lachend: ,,Mijn eerste muzieklessen kreeg ik in Son. Zingen, noten lezen, je kent het wel. Ik speel wat gitaar en piano. Ook met liedjes wil ik beelden oproepen.”

Quote Een vriendin liet haar portfolio zien en ik begon er een verhaaltje bij te vertellen Harm Rieske, kinderboekenschrijver en creatieve duizendpoot

Son, Wenen, Brugge, India, Amsterdam

Hoe komt een Sonnenaar in Amsterdam terecht? Rieske: ,,Ik heb tot mijn negende in Son gewoond en daarna vertrok het gezin naar Wenen. Daar had ík niets over te zeggen, zoals bij Bennie in het boek. Mijn vader werkte bij Philips. Na een paar jaar werd het Brugge en daarna India waar ik zelf maar kort bleef.”

Harm studeerde in 2012 Cum Laude af aan de UvA voor de Master Filmstudies. Na zijn omzwervingen over de wereld was Amsterdam een logische stap. ,,In die stad vond ik ook de studie die bij mij paste.”

En nu voorlezen in de Traverse in Son? ,,Mijn ouders wonen inmiddels ook weer in het dorp. Naar Son kom je altijd terug.”