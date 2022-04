Andere gezichten achter het ijs en de bonbons: dames zwaaien af bij De Dames

OIRSCHOT/SON - Voortaan staan er andere gezichten achter de toog van ijssalon en chocolaterie De Dames in Oirschot en Son. De zaak wordt overgenomen door John en Janine van der Linden uit Sint-Oedenrode. Oprichters Jacqueline van de Westelaken en Janny Aalberts stoppen na 17 jaar met hun salons in Oirschot en Son.

,,De kans op deze overname kwam voorbij en die wilden we niet laten gaan”, vertelt Van de Westelaken. ,,We hebben met heel veel plezier en energie de winkel in Oirschot en ook in Son gerund, samen met ons fantastische personeel. Nu is het tijd om, mét onze energie, een ander pad in te slaan en meer aandacht te geven aan familie.”

Quote Er moet natuurlijk wel een herenbon­bon komen. Waarschijn­lijk iets met whisky John van der Linden

Van de Westelaken woont sinds 1988 in Oirschot. Dat mensen uit Oirschot destijds vaak twee of drie keer per week naar de ijssalon in Best gingen, riep vragen op bij Van de Westelaken. Zij vond het raar dat er in Oirschot zoiets nog niet was, zeker met zo’n toeristisch centrum. Van de Westelaken: ,,Dat heb ik zo’n tien jaar geroepen.”

Lekkerste bonbons uit een klein Limburgs atelier

,,Op een vakantie in Curaçao, na een duik onder water, kwam ik boven en zei, nu weet ik het.” Ze schreef direct een bedrijfsplan voor een ijssalon. Haar kennis Janny Aalberts, destijds kok, was ook op zoek naar een nieuwe uitdaging. Via Aalberts zijn de bonbons toegevoegd aan het bedrijfsplan.

Van de Westelaken: ,,Want zij proefde ooit de lekkerste bonbons uit een klein atelier uit Limburg.” Die bonbons werden door de dames naar Oirschot gebracht. Op Valentijnsdag 14 februari 2005 openden zij hun zaak aan de Markt 16 in Oirschot.

Opleiding ijsmaken in Italië

Er werd een opleiding gevolgd bij een ijsvakschool in Italië. Van de Westelaken: ,,We leerden nieuwe smaken maken. Mijn favoriet is ‘Oirschotse Liefde’ met karamel en crisp.” Toen moest er natuurlijk ook een Beers en Spoordonks ijsje komen. Dat werden ‘Beerse Brei’ met nougat en vruchtjes en ‘Spoordonks Genot’ met crème brûlée. Aalberts was ook vooral van de nieuwe bonbonsmaken. Aalberts: ,,Mijn favoriet? Een chocoladebonbon met honing met cranberries.”

Het viel niet mee om in de crisisjaren een luxe product te verkopen. Toch hielden de dames hun winkeI gaande. Zij wonnen verschillende prijzen, waaronder in 2007 de Mooiste IJsvitrine van Nederland. In 2011 is er een uitbreiding gekomen met een tweede zaak, aan de Nieuwstraat 2 in Son. Van de Westelaken: ,,In Son verwennen de mensen elkaar graag. Bedrijventerrein Ekkersrijt kwam erbij, die afzetmarkt zochten we ook op.”

De publiciteit zochten zij in al die jaren niet op. Maar vele kinderen en volwassenen genoten van hun gratis ijsjes tijdens evenementen, zetten zij zich belangeloos in tijdens onder andere roefeldagen en deelden regelmatig chocolade uit.

Nieuwe uitdaging, met ook nieuwe producten

Op 1 mei geven zij het stokje door aan John en Janine van der Linden. John was werkzaam als kok en is bekend met patisserie. Samen met zijn vrouw gaat hij een nieuwe uitdaging aan. De naam, het logo, de producten en het winkelinterieur blijft allemaal hetzelfde.

Na verloop van tijd gaat John zijn kennis van smaken overbrengen in nieuwe producten. John: ,,Er moet natuurlijk wel een herenbonbon komen. Waarschijnlijk iets met whisky. Met als naam ‘De Heer van De Dames’.”

Zaterdag 30 april is de laatste dag van de dames bij De Dames.