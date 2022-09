Angusbeef hoeft niet uit Zuid-Amerika te komen, weet Nico van Schaijk uit Sint-Oedenrode

SINT OEDENRODE - Nico van Schaijk heeft geen verkooppunt in het centrum maar verkoopt het vlees van zijn Aberdeen Angusrunderen in de boerderijwinkel. Zaterdag staat hij met zeven lokale ondernemers op de eerste Rooise Streekmarkt.

Nico van Schaijk (59) verkoopt biologische producten waaronder vlees van het Aberdeen Angusras. De koeien met jonge kalfjes lopen in de wei rond de boerderijwinkel aan de Achterstesteeg. Nog veertig runderen grazen in de Dommelbeemden. Van Schaijk: ,,We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. De dieren redden zich prima op schrale gronden. Zowel de mannelijke als de vrouwelijk runderen lopen het hele jaar buiten. Doordat de stierkalfjes geost (gecastreerd) worden blijven ze mak en leveren net als de koeien, zacht, gemarmerd vlees. De fijne vetlijntjes in het vlees zorgen voor de goede smaak.”

Geen opvolgers

De familie Van Schaijk had een gecertificeerd biologisch melkveebedrijf maar geen opvolgers. Dus wilden Nico en zijn vrouw Annelies verder gaan met het Angusras. ,,Onze runderen worden verwerkt naar biologische normen tot tomahawksteaks, ossenworst, bavetten of hamburgers en ingevroren verkocht in onze boerderijwinkel De Klaproos. Daarnaast verwerkt mijn vrouw rundvlees in allerlei soepen. De klandizie komt hoofdzakelijk via mond op mondreclame en van fietsers die neerstrijken op ons terras. Dus is de Rooise streekmarkt uitermate geschikt om te laten zien dat Angusbeef niet uit Zuid-Amerika hoeft te komen maar gewoon uit Rooi.”

,,Medeorganisator Jan de Werdt: ,,Omdat er meer Rooise ondernemers uit het buitengebied geen verkooppunt hebben in het centrum, kunnen ze zich hier presenteren. Martijn van den Boom is eigenaar van een zuivelboerderij in het Sterrebos. Hij kwam met het idee van een streekmarkt en tapt verse melk voor de bezoekers. Verder staan er onder andere ondernemers met zacht fruit, lokaal gekweekte groenten en in Rooi gebrouwen bieren. De bedoeling van de streekmarkt is om lokale producten te promoten en mensen de locatie te wijzen waar ze te koop zijn. Waarom halen we peultjes, appels of vlees uit verre landen als ze hier biologisch geteeld worden? Het is milieuvriendelijker om ze dichtbij te halen.”

Try-out

De eerste Rooise streekmarkt is een try-out. De Werdt: ,,We kijken of er behoefte is om jaarlijks in het zomerseizoen een aantal markten te houden. Als het een succes wordt sluiten volgend jaar wellicht ook ondernemers uit heel Meierijstad aan.”

De Rooise streekmarkt is zaterdag 10 september van 12.00 tot 17.00 uur op het Kerkplein in Sint-Oedenrode.