Annick (34) vocht jarenlang tegen psychische problemen, krabbelde op en wil nu via een donor zwanger worden: ‘Van doodswens naar kinderwens’

Toch nog een écht evenement tijdens carnaval in Best: Klompengat­se Pleingein

BEST - Karnavalsfederatie Best houdt dit jaar weliswaar niet de oude, vertrouwde evenementen, maar het er helemaal bij laten zitten was eigenlijk ook geen optie. Dus toen duidelijk werd dat er toch gefeest zou kunnen worden, staken drie horecagelegenheden in Best de koppen bij elkaar. Dat leidde tot de organisatie van het Klompengatse Pleingein.

23 februari