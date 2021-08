Annie Maessen noemt zichzelf een ‘luie fotograaf’

De 61-jarige Maessen komt van oorsprong uit Limburg. Na haar carrière als gemeenteambtenaar in Sint-Oedenrode ging ze werken bij de bibliotheek in Son en Breugel. Ze was daar ‘het lokale bekende gezicht’ van de bieb. Nu werkt ze bij de bibliotheek in Eindhoven. Onderweg van en naar haar werk stapt ze geregeld van haar fiets. ,,Ik moet gewoon extra tijd inlassen, want altijd stap ik wel een keer af om iets op de foto te zetten.”