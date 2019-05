Anton van Aert na Best directeur kindercentrum

BEST/BOXTEL - Oud-burgemeester van Best Anton van Aert heeft een nieuwe baan. Hij wordt directeur strategie en ontwikkeling bij kindercentrum Kindertuin in zijn woonplaats Boxtel.

Van Aert heeft dat zaterdag zelf via Twitter bekend gemaakt. ‘Wie alleen geïnteresseerd is in burgemeesters of in Best kan mij beter niet meer volgen', zo besluit hij zijn mededeling.

Van Aert trad in mei vorig jaar af als burgemeester nadat hij al langere tijd ziek thuis zat. De reden was dat hij niet als inwoner van Best stond ingeschreven, terwijl dat voor een burgemeester wel verplicht is. Hij had in Best wel woonruimte, maar bleef zijn koophuis in Boxtel als hoofdvestiging gebruiken omdat hij zijn hypotheekrente-aftrek niet wilde kwijtraken. Hij vroeg tevergeefs de gemeenteraad om die situatie te gedogen.