Antonie kan binnenkort zijn helm opzetten, Zonhove gaat bouwen

SON - Het heeft even geduurd, maar binnenkort gaat de schop de grond in bij SWZ Zonhove in Son. Voor sommige cliënten van SWZ Zonhove is het lastig om zich voor te stellen hoe hun nieuwe slaapkamer er straks uit gaat zien. Daarom heeft Zonhove alvast een slaapkamer op ware grootte nagemaakt en wordt zo de nieuwbouw stukje voor stukje tastbaarder. Client Antonie Piek die als opzichter fungeert houdt alles goed in de gaten.

De slaapkamers waar nu volwassenen wonen, zijn nog steeds de kinderslaapkamers uit de tijd dat Zonhove fungeerde als behandelcentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige lichamelijke en verstandelijke beperking. Toen bestuurder Jody Cath 12,5 jaar geleden bij SWZ ging werken moest ze noodgedwongen de nieuwbouwplannen van toen in de ijskast leggen omdat Zonhove het financieel zwaar had.

In 2015 was er wel weer wat vet op de botten maar toen Cath de toenmalige nieuwbouwplannen uit de la haalde waren die verouderd: ,,We zijn helemaal weer van voor af aan begonnen. Dat kost tijd. Maar we zijn nu bijna zover dat wat we met z’n allen bedacht hebben uitgevoerd kan gaan worden.”

Zonhove wil geen instelling zijn, maar een bijzondere wijk midden in het dorp. Cath: ,,Zo kunnen bewoners uit Son en Breugel gewoon lekker komen picknicken in onze wijk en ontstaat er contact tussen onze cliënten en dorpsgenoten. We willen ook geen instellingswoningen. We hebben gebruik gemaakt van de natuurlijke omgeving en bouwen boswoningen, beekwoningen en parkwoningen.”

Voor opzichter Antonie Piek (38), die al 23 jaar op Zonhove woont, kan de bouw niet snel genoeg starten: ,,Alles gaat plat. Niet alles tegelijk natuurlijk. Het leukste is dat ze straks gaan slopen en dat er dan nieuwbouw komt. We krijgen een grotere slaapkamer en hoeven de badkamer niet meer met z’n achten te delen, maar nog maar met z’n tweeën. Ik ga ook meehelpen bij de nieuwbouw. Dat mag. Dat heb ik al gevraagd.”

Zonhove heeft aan Antonie een goede ‘ere’-opzichter: “Mijn vader was hovenier en mijn ooms werkten in de bouw. Ik ben wel wat gewend. Waar ik op ga letten als opzichter? Dat alles veilig gaat gebeuren.” Piek weet veel over de nieuwbouw. Directeur Yvonne den Exter en bestuurder Jody Cath houden hem goed op de hoogte.

De omwonenden van Zonhove hebben niet altijd het gevoel gehad dat ze goed wisten wat de plannen waren. Cath: ,,Onze intentie is altijd geweest dat we met de buurt in gesprek waren, maar dat hebben zij niet zo beleefd. Dan kun je alleen maar concluderen dat wij iets niet goed hebben gedaan. Dat spijt me enorm. We hebben nu goed contact met de klankbordgroep en gebruiken zelfs de expertise van buurtgenoten die of met de aannemer of met de landschapsarchitect samen soms tot goede oplossingen komen.”

Zo gaat nu de bouwweg niet meer dwars door het bos, het terrein gaat niet ontsloten worden via de Antoon van de Venstraat, maar via de Nieuwstraat en zal de natuur op Zonhove zoveel mogelijk behouden blijven.

Antonie kan binnenkort zijn opzichtershelm opzetten. De sloop van ontmoetingscentrum D’n Tref en de boerderij en het aanleggen van de bouwweg staan gepland. Genoeg te zien en te beleven. Dat is ook de reden dat de cliënten van Zonhove gewoon op het terrein blijven wonen tijdens de nieuwbouw. Cath: ,,Ze kunnen volgen wat er gebeurt op hun terrein. De sloop en de graafmachines is een spektakel op zich voor hen. Met interim huisvesting op het terrein kunnen we steeds wat nieuwbouw bouwen en groepen door laten schuiven en blijven bewoners in hun vertrouwde omgeving.” De bouw gaat - met de inrichting van het terrein - circa vijf jaar duren.