Aparte stekjes op de plantenmarkt in Best krijgen veel bekijks

BEST - Plantenliefhebbers weten inmiddels de weg naar de eerste Bestse plantenbieb goed te vinden. Maar ook de plantenmarkt die eigenaresse Renée van de Kerkhof in het weekend organiseerde, liep als een trein. ,,Het is zeker voor herhaling vatbaar.”

,,Het is weliswaar vakantie, maar ik had vooraf al best wel wat aanmeldingen gekregen via Facebook. En de mond tot mondreclame werkt ook goed”, vertelt Van de Kerkhof. Er kwamen dus genoeg mensen opdagen en de reacties waren zeer positief.

De plantenmarkt vond plaats bij haar in de achtertuin. ,,Ik had genoeg neergezet, want ik heb inmiddels echt heel veel planten. Dan is het gewoon leuk om ook eens flink wat stekken te kunnen verkopen. Van dat geld kan ik dan weer nieuwe ‘investeringen’ doen. Maar natuurlijk kon er ook gewoon geruild worden, daar had ik een speciale ‘plantenruilhoek’ voor ingericht. Mensen komen meestal in hun eentje even langs bij mij in de bieb en zien dan eigenlijk nooit de andere bezoekers. Tijdens de plantenmarkt hadden ze de kans om elkaar eens te ontmoeten en bij te kletsen. Ik had statafels neergezet waar ze een kopje koffie of thee konden drinken.”

Quote De blaadjes van de Gebeds­plant gaan open en dicht gedurende de dag, alsof ze in gebed zijn Renée van de Kerkhof

Niet zomaar in ieder tuincentrum

De nadruk lag op de planten die je niet zomaar in ieder tuincentrum tegenkomt. ,,Nee, ik zoek het meer in de exclusieve hoek, voor de echte hobbyisten. Bijvoorbeeld de Syngonium Mottled Mohito, met hele mooie kleuren en tekeningen op de bladeren. Of de Maranta Kerchoveana, ook wel Gebedsplant genoemd. Die blaadjes gaan open en dicht gedurende de dag, alsof ze in gebed zijn.”

Zijn die exclusieve stekken wel goed te houden en op te kweken? ,,Nou, het belangrijkste is altijd dat er een goed worteltje aan de stek zit. Daar begint het mee. En natuurlijk geef ik altijd tips en tricks. Zo vraag ik of mensen de plant al kennen en dus weten wat voor verzorging er nodig is. Ook informeer ik of ze bekend zijn met stekken in het algemeen. Ik leg precies uit hoe ze er het best mee om kunnen gaan. Want het zou toch zonde zijn als de plant dood zou gaan.”

De verwachtingen van Van de Kerkhof zijn, qua plantenbieb, grotendeels wel uitgekomen. ,,Het is dit jaar wat minder druk dan vorig jaar, want iedereen gaat nu natuurlijk weer massaal op reis. En de afgelopen tijd heeft het hete weer ook wel invloed gehad. Dan gaan mensen toch niet zo gauw op pad.”

Bezoekers zijn altijd super enthousiast over haar plantenaanbod. Zelfs mensen uit het noorden van het land weten haar bieb te vinden. ,,Ik kreeg iemand uit Friesland op bezoek, die bij mij een plant had zien staan die ze graag wilde hebben. Daar heb ik toen wat mooie stekken voor haar uitgehaald. Zij had voor mij dan weer speciale siernetelstekken meegebracht. Je kunt die plant op zich wel in een tuincentrum kopen, maar dan is het toch vaak het ‘standaardmodel’ zeg maar. Het is natuurlijk veel leuker om hem zelf op te kweken en aan speciale zaden te komen, want dan heb je veel meer variatie.”

Mensen schrikken van het vele werk

Van de Kerkhof zou graag zien dat er meer plantenbiebs in Best komen. ,,Daar probeer ik mensen enthousiast voor te maken, maar die schrikken toch een beetje terug voor het werk dat het met zich meebrengt. Dus vooralsnog zie ik dat nog niet gebeuren en dat is best jammer. Of ik die als concurrenten zou zien? Welnee, integendeel. Want hoe meer biebs er hier komen, hoe duidelijker we op de landelijke ‘stekjesroute’, waar mensen plantenbiebs op kunnen vinden, naar voren komen. En dan hebben we gewoon meer kans op bezoekers.”