Appelflappen voor leerkrachten en personeel kinderopvang in Meierijstad als 'hart onder de riem’

SINT-OEDENRODE - Om ze een hart onder de riem te steken en als blijk van waardering voor de tomeloze inzet van personeel in zowel het onderwijs als de kinderopvang, bezochten burgemeester Kees van Rooij en onderwijswethouder Coby van der Pas vanmorgen basisschool Dommelrode in Sint-Oedenrode.

,,Ze hebben het verdiend", zei wethouder Coby van der Pas. ,,Ze hebben allemaal keihard gewerkt om het onderwijs de afgelopen twee jaar gewoon door te laten gaan.” Daarom bezocht het gezelschap ook basischool De Bunder in Veghel en krijgen alle onderwijzers en medewerkers van de kinderopvang in Meierijstad vandaag een attentie: appelflappen.

En dat werd enorm gewaardeerd, benadrukte Paul Meessen, voorzitter van het College van Bestuur van Verdi onderwijs, de overkoepelende organisatie van 20 basisscholen in Meierijstad. ,,Blij dat er aandacht is voor het welzijn van het personeel", zei Meessen. ,,En met een goede timing nu de besmettingscijfers oplopen.”

Tot op heden heeft hij alle scholen open kunnen houden, maar een zevental groepen zijn gisteren wel naar huis gestuurd om in quarantaine te gaan. ,,Dat zijn dagkoersen, het fluctueert een beetje.” Maar 'de spanning zit er wel op’. ,,We doen ons best om alles op te vangen.”

Verbondenheid

Toch stuitten Van der Pas en burgemeester Van Rooij op onderwijsteams die een enorme onderlinge verbondenheid toonden. ,,En een grote flexbiliteit, doorzettingskracht en creativiteit.” ,,Wat me vooral opviel is dat de leerkrachten elkaar, de kinderen en de ouders gemist hadden tijdens de periodes van thuisonderwijs. ,,Maar dat de onderlinge band er ook enorm door versterkt is en ze samen de schouders eronder hebben gezet", aldus Van Rooij.

,,Maar ook kinderen die aan de ene kant heel blij zijn weer naar school te kunnen en hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien, terwijl andere kinderen weer beter leken te gedijen in een meer prikkelvrije omgeving”, vulde Van der Pas aan.

Toch is de rek er wel een beetje uit, zagen ze ook. ,,Bij leerkrachten, kinderen en ouders. Het is te hopen dat de maatregelen niet steeds blijven veranderen, maar langer beklijven zodat er meer continuïteit ontstaat.”

Quote Het voordeel van thuisonder­wijs was wel dat we wat langer uit konden slapen Evi, Lara en Dexter, Leerlingen De Bunder

Geen leerachterstanden

Hoopvol is wel dat het erop lijkt dat er weinig leerachterstanden zijn, zei Van der Pas. ,,Dat blijkt ook uit de onderwijsscans. ,,Maar corona heeft wel de verschillen tussen kinderen verscherpt", benadrukte Meessen. ,,Waar bij kinderen al een lastige thuissituatie was of die met een extra uitdaging kampten, bleek het thuisonderwijs lastiger dan voor kinderen die die problemen niet hadden. Die eerste groep hebben we dan ook wél naar school laten komen en ook extra aandacht en begeleiding gegeven.”

Evi, Jara en Dexter, de drie leerlingen die met de wethouder en burgemeester in gesprek gingen bij de Bunder, keken ‘verrassend genoeg’ best positief naar dat thuisonderwijs, constateerden de collegeleden. ,,Ze vonden het best fijn om op hun eigen manier het onderwijs te kunnen volgen en doen. En noemden als voordeel dat ze wat langer uit konden slapen. Plus, die blaadjes met gymoefeningen konden ze links laten liggen. Dan gingen ze liever buiten spelen met vriendjes.”

Maar stuk voor stuk waren ze blij weer naar school te kunnen en hun meesters en juffen te zien en hun klasgenoten.

Luchtkwaliteit

Op die scholen ligt nog wel een uitdaging qua ventilatie, erkende Meessen. ,,Alle scholen voldoen aan de ventilatie-eisen uit het bouwbesluit, maar we zijn ook op zoek naar slimme oplossingen voor zowel oudere, eventueel te verbouwen gebouwen en nieuwbouw.”

Zo hebben de onderwijsorganisaties samen met de gemeente Meierijstad de intentie aan te sluiten bij de proef met luchtzuiveringsapparaten die Technische Universiteit Eindhoven en de Katholieke Universiteit Leuven, samen met de bekende Belgische viroloog Marc van Ranst overal in het land uitrolt. ,,En we proberen samen met de provincie de impasse te doorbreken zodat het rijk daar ook de middelen voor ter beschikking stelt", zegt Van der Pas.

Volledig scherm Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad praatte ook met leerlingen van basisschool De Bunder in Veghel: Evi, Jara en Dexter. Zij zitten alle drie in groep 8 van basisschool De Bunders en komen uit Veghel. © Gemeente Meierijstad