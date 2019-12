Arbeidsmigranten mogen van rechter in villa Best

BEST - Ondernemer Toon van Genugten uit Best mag voorlopig een groep arbeidsmigranten laten wonen in zijn ‘huishotel', een villa aan de Eindhovenseweg-Zuid. Dat heeft de bestuursrechter besloten.

Het gebruik van de jaren zeventig-villa aan de Eindhovenseweg-Zuid 73A als onderkomen voor een groep arbeidsmigranten is toegestaan op grond van het bestemmingsplan dat van kracht was toen ondernemer en varkensboer Toon van Genugten het pand in 2015 kocht.

Inmiddels is het bestemmingsplan zo aangepast dat in een woning maximaal vier bewoners mogen verblijven als die geen gemeenschappelijk huishouden vormen. In de villa is woonruimte geschapen voor dertig mensen. Maar op dit moment wonen er maar zeventien arbeidsmigranten. De gemeente Best heeft Van Genugten gesommeerd om voor 1 januari dat aantal naar vier terug te brengen.

Overgangsrecht

De ondernemer stapte naar de bestuursrechter om die sommatie aan te vechten. Hij krijgt nu van de rechter grotendeels gelijk. Van Genugten heeft terecht een beroep gedaan op het overgangsrecht, luidt het oordeel. Dat betekent dat de regel van maximaal vier bewoners niet meteen van toepassing is op de villa. Ook mag de gemeente niet handhavend optreden zolang er nog een beroepsprocedure loopt. Dat betekent dat de huidige bewoners in de villa mogen blijven.

Op maandag 13 januari vindt in het gemeentehuis van Best een zitting plaats van de bezwaarcommissie. Daar zullen Van Genugten en zijn advocaat K. Albert hun bezwaar tegen de gemeentelijke aanschrijving voor het gebruik van het pand mondeling toelichten. Advocaat Albert verwacht dat die procedure nog enkele maanden kan lopen. Mocht Van Genugten het beroep verliezen, dan heeft hij na de uitspraak nog zes weken de tijd om de bewoners uit het pand te krijgen.

Brandmelders

De gemeente wilde ook ingrijpen omdat de veiligheid in het geding zou zijn. Zo waren brandmelders niet aangesloten op het lichtnet en doorgeschakeld. Dat is inmiddels wel op orde. Tijdens de behandeling van de zaak, eind november, liet Van Genugten een getekende offerte zien van een aannemer die hij opdracht had gegeven om dit karwei uit te voeren.