Arbeidsmigranten uit huis geplaatst in Best na controle

Vader en zoon trekken samen Bestse carnavals­kar

10:06 BEST - Het wordt een bijzondere carnaval in Best dit jaar. Ad Smits (47) en zoon Giel (11) zijn dit jaar verkozen tot Stadsprins en Jeugdprins van Klompengat. Stadsprins Adje d'n Twidde is getrouwd met Linda, heeft nog een zoon Jens en is werkzaam als supervisor bij Otis Liften.