Arrestatieteam houdt man (38) uit Best aan, die mogelijk een passant bedreigde met een vuurwapen

De politie kreeg woensdagochtend een melding binnen van een passant die zei dat hij bedreigd werd met een vuurwapen. ,,Niet veel later belde een bezorgde moeder ons op, dat zij haar zoon niet meer kon bereiken. Hij zou volgens de vrouw mogelijk de beschikking hebben over een vuurwapen. Daardoor hadden we al vrij snel het idee dat het om dezelfde persoon zou gaan, waarna we flink hebben opgeschaald", aldus de woordvoerdster.

Mogelijk geschoten

De 38-jarige verdachte werd niet veel later door het arrestatieteam aangehouden in zijn woning. ,,Voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor de omgeving.” Volgens de politie is het onduidelijk of er ook daadwerkelijk is geschoten met het vuurwapen. ,,De melder gaf aan dat dit mogelijk wel het geval is geweest, maar dat moeten we nog onderzoeken. We weten bijvoorbeeld nog niet waar dat precies zou moeten zijn gebeurd en moeten daar ook bewijs voor vinden."