Arrestatieteam in Best: persoon uit woning gehaald na vertonen verward gedrag

Video Arrestatie­team houdt man (38) uit Best aan, die mogelijk een passant bedreigde met een vuurwapen

BEST - Een arrestatieteam heeft woensdagochtend een 38-jarige man aangehouden in zijn woning aan de Joe Mannweg in Best. De man zou onder invloed en in de war zijn en zou een passant met een vuurwapen hebben bedreigd, zo laat een politiewoordvoerster weten.

2 december