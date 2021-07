Attentieborden ‘Wees geduldig’ en ‘Rustig rijden’ in centrum Son geplaatst in strijd tegen hardrijders

Geschrokken

Bij de onthulling van de attentie-verkeersborden waren ook enkele ouders van jeugdgemeenteraadsleden en biechtte een moeder op dat ze echt nooit heeft geweten dat je op de Nieuwstraat maar 30 kilometer per uur mag rijden. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Juka bracht tijdens de vergadering direct in dat ze geschrokken was dat niet iedereen op de hoogte is van de 30 km zone en dat het misschien een goed idee is om ook op de weg te schrijven dat je echt niet harder mag dan 30 kilometer per uur. Dat idee wordt meegenomen naar de nieuwe jeugdgemeenteraad die na de zomervakantie weer gevormd wordt. Dan blijven de kinderen die van groep 7 naar groep 8 gaan in de jeugdgemeenteraad en komt er van alle basisscholen nieuwe aanwas vanuit groep 7.