Auto crasht op A50 bij Son, bestuurder spoorloos

Succesvol Instagram-museum in Best na bijna twee jaar dicht: ‘Maar we komen terug, hoe dan ook’

BEST - Het was bedoeld voor een paar maanden, maar het werd door hoge bezoekersaantallen bijna twee jaar. Na dit weekend sluit het tijdelijke Instagram-museum Likeland op Aquabest dan toch echt de deuren. ,,Maar we komen terug.”

19 augustus