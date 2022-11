Auto en stapels geld afgepakt bij huiszoekingen in Son en Breugel en Geldrop, zestal verdacht van witwassen

Update + video Tweede verdachte (24) uit Best aangehou­den voor steekpar­tij waarbij bekende kermisex­ploi­tant (63) overleed

BEST - Een 24-jarige man uit Best is vrijdag aan het eind van de middag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Best donderdagavond. Een 63-jarige man uit Eindhoven is hierbij aan zijn verwondingen overleden. Zijn 39-jarige stiefzoon uit Best raakte gewond en werd per ambulance afgevoerd.

28 oktober