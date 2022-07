Auto ondersteboven op A2 bij Best na botsing met vrachtwagen, twee rijstroken tijdelijk dicht

Jonge onderne­mers Beau (31) en Daniek (23) willen winkelen in Wilhelmina­dorp op de kaart zetten

BEST - Ze zijn jong, begonnen allebei hun zaak midden in coronatijd en hebben grote plannen. Opticien Beau van Breda (31) en patissier Daniek Meulendijks (23) zijn de nieuwe gezichten van de Winkeliersvereniging Wilhelminadorp in Best. ,,We mogen best wat harder roepen: ‘Het is hier gewoon hartstikke fijn shoppen’.”

29 juni