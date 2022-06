Autogek uit Rooi heeft iets bijzonders in handen: ‘Mijn eerste MGB kocht ik in Canada’

Michiel van den Boomen uit Sint-Oedenrode heeft een liefde voor oude MG’s sinds de basisschool. Inmiddels geeft hij zelf les op een school en neemt iedere dag de MGB GT mee naar school. ,,Vooral de kleur van de wagen is interessant, want die is ‘Bavariablauw’”, zegt Van den Boomen.

De liefde voor de Engelse auto’s is al meer dan 45 jaar aanwezig bij Van den Boomen. ,,We hadden het vroeger in de klas over auto’s en het viel mij op dat de meeste klasgenoten kozen voor de bekende merken. Ik had altijd al interesse in Engelse auto’s, omdat ik ze vaak mooi en bijzonder vond. Ik zag ze vaak op foto’s voorbij komen”, zegt Van den Boomen.

Hij is nu al een paar jaar docent op het Heerbeeck College in Best, waar hij het vak Engels geeft. Van den Boomen praatte regelmatig in het Engels over zijn auto, om het vak aantrekkelijker te maken. ,,Dat gebeurde wel minder vaak dan eerst, omdat ik zag dat de interesse in de auto minder werd.”

Eerste MG

Uiteindelijk kocht Van den Boomen zijn eerste MG (een MGB) in 1993. ,,Ik kocht hem in Canada, want ik studeerde daar. Toen ik terug naar Nederland ging, heb ik de MGB naar Nederland over laten komen via de boot”, zegt de autoverzamelaar uit Sint-Oedenrode.

Toen hij eenmaal herenigd was met zijn wagen, kwam Van den Boomen erachter dat hij iets bijzonders had. ,,In Nederland keken mensen vaak naar mijn MGB, want het was een echt collectorsitem. Veel mensen vroegen waar ik die vandaan had gehaald en vond het ook wel leuk om er over te praten.”

Autojumble Waalwijk

Op zondag 19 juni wordt er een Autojumble (autotentoonstelling) in Waalwijk georganiseerd en Van den Boomen mag daar natuurlijk niet ontbreken. ,,Ik zit dit jaar voor het eerst in de organisatie van het evenement en kijk er echt naar uit. Dit jaar staat de MGB centraal, vanwege het 60-jarig jubileum van de auto”, zegt Van den Boomen. Hij neemt zelf ook een MGB mee naar Waalwijk. ,,Ik verwacht in totaal duizend Engelse auto’s, waarvan tweehonderd MGB’s. ”

Bijzondere momenten

Van den Boomen heeft in de loop der jaren meerdere soorten MGB’s gekocht en heeft bijzondere momenten meegemaakt. ,,Ik ging een keer naar de Engelse stad Abbingdon (plaats van de fabriek van MG, red.) en toen ik moest tanken kwam een personeelslid naar mij toe. Hij begon te praten over mijn auto en leek erg onder de indruk. Ik vond het wel mooi om te zien dat hij zijn werk stillegde om met mij te praten. Daarna kwamen er nog meer mensen bij staan”, zegt Van den Boomen.

,,Op een gegeven moment zei iemand dat hij in mijn auto gereden had. Ik keek hem en dacht: ‘Ja, zal wel’. Hij bleek in de fabriek te hebben gewerkt en heeft in de auto’s gereden om te testen.”

Ook is Van de Boomen getrouwd in een MGB. ,,Toen we trouwden, hebben we een route afgelegd door Brabant en op verschillende plekken een foto gemaakt. Onlangs hebben we dezelfde route afgelegd met dezelfde wagen en hebben we de foto’s opnieuw gemaakt”, vertelt Van den Boomen. ,,Als je dan weer in dezelfde wagen rijdt, dan roept dat herinneringen op.”