Automobilist botst tegen gevel van woning in Best, bestuurder naar ziekenhuis

BEST - Een auto is zondagavond op de Hinkelbrits in Best tegen de gevel van een woning gebotst, nadat het voertuig van de weg was geraakt. De weg werd na het ongeval tijdelijk afgesloten. Onder begeleiding van een politieagent is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht.