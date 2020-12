Automobilist gewond bij botsing op N618 bij Sint-Oedenrode, voertuigen zwaar beschadigd

Het is ijskoud in de klas, maar wat doe je eraan?

9 december EINDHOVEN/HELMOND - ‘Vanmorgen had ik zelfs mijn handschoenen aan in de klas.’ In oudere schoolgebouwen moeten de ramen en deuren openblijven voor frisse lucht. Corona, hè. Tot groot ongenoegen van leerlingen, nu ‘t nauwelijks boven het vriespunt uitkomt. Is er een alternatief?