Automobilist rijdt met lachgasballon in de mond op snelweg bij Best, ook 31 lachgascilinders in auto

Jongeren vallen leeftijds­ge­no­ten lastig in Bests buitenbad: ‘Pesten en soms zelfs schoppen en slaan’

BEST - Pestgedrag, schelden en soms zelfs schoppen en slaan. Een groep jongeren zorgt voor zoveel overlast bij openluchtzwembad De Dolfijn in Best, dat per direct extra toezicht is ingesteld. Bezoekers reageren verrast. ‘Is er iets gebeurd?’

20 juli