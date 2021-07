Automobilist verliest macht over het stuur en belandt in greppel Son en Breugel

LHBTIQ+ ‘Denken in hetero en homo is achter­haald; er zit zoveel tussen’

11:32 Genderneutrale toiletten, antihomowetgeving, regenboogvlaggen, een X in het paspoort… De LHBTIQ-gemeenschap staat, gewild maar ook ongewild, de laatste tijd in het middelpunt van de belangstelling. Het Eindhovens Dagblad peilt hoe het ervoor staat in Zuidoost-Brabant.