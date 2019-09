Automobilist vliegt uit de bocht en botst tegen boom in Best

Bevrijding 75 jaar Enorm breed programma vanwege 75 jaar bevrijding: maak je keuze!

16:57 Van een grootse optocht van militaire voertuigen, deze zaterdag, tot aan een verteller van verhalen over oorlog en vrede; vanwege de viering van 75 jaar bevrijding zijn er de komende weken tientallen evenementen in de regio. Een (onvolledig) overzicht. Meer lees je ook in ons dossier Bevrijding 75 jaar.