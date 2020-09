Automobiliste verliest macht over het stuur en komt met auto op zijkant terecht in Son en Breugel

Monument voor Brabantse oorlogsbur­ge­mees­ters onthuld

17 september DEN BOSCH - Bij het provinciehuis in Den Bosch is woensdag een bijzonder bankje onthuld. Het is een plek om stil te staan bij de heldenrol van Brabantse burgemeesters die in de oorlogsjaren niet mee wilden werken met de Duitse bezetter. Negen van hen kwamen uit Zuidoost-Brabant.