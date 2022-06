Axxicon uit Son failliet verklaard: tientallen medewerkers matrijzenfabrikant verliezen baan

Omwonenden in het geweer tegen hoogbouw Best: ‘Een woontoren van zeventien verdiepin­gen past niet in een dorp’

BEST - Meer dan driehonderd woningen en hoogbouw tot zeventien verdiepingen. De nieuwbouwplannen rond het voormalig Abab-kantoor in Best zijn omwonenden een doorn in het oog. ,,Het zijn gewoon veel te veel mensen op een veel te klein oppervlak.”

11 juni