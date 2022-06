Axxicon uit Son vraagt faillissement aan: geen reddende engel voor matrijzenfabrikant

Naar het circus in plaats van de sport­school: ‘Een uitgebalan­ceer­de training op een eenwieler’

BEST - Of je nu groot, klein, dapper of niet of helemaal niet lenig bent: het maakt niet uit. Tenminste, dat beweert Ferko Adamczyk, de oprichter van jeugdcircus Jongleers uit Best. Het circus hield zaterdag een open dag.

