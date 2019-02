Back to the sixties in Prinsenhof Best

BEST - Dansen in een parochiezaaltje was zo'n 30 jaar geleden voor de teenagers van toen het hoogtepunt van de week. Ze wilden van alles maar kregen niets voor elkaar, want er werd aan alle kanten op ze gelet. Zaterdagavond konden ze echter in de rebound tijdens een heuse instuif in het Prinsenhof waar gedanst kon worden op de muziek van The Jerseys.

Aan de band zal het niet liggen, zoveel is duidelijk. De bezoekers zitten achterin de zaal aan tafeltjes en zijn vooralsnog niet te vermurwen om zich op de dansvloer te begeven, maar ... de avond is nog jong. Oude nummers van Sandy Coast, Kinks en Rolling Stones komen voorbij terwijl het publiek langzaam binnendruppelt.

Verkering

"Vorige keer schenen er maar 7 mensen te zijn" vertellen Karel en Toos Theunissen. Dan is het nu inderdaad wel wat drukker. Zij kennen de band niet maar kwamen in de jaren 70 wel elke zondag in de Prinsenhof dansen. "We hadden toen al verkering" vertelt Toos. Karel tovert een lidmaatschapskaart van vroeger tevoorschijn mèt pasfoto. "Ik dacht, misschien mag ik nog zo naar binnen!" lacht hij.

The Jersys begonnen in 1965 als een schoolbandje en traden jarenlang op. Ze waren wereldbekend in Best en contreien en speelden onvermoeibaar allerlei zalen en zaaltjes plat. In 1968 stopten ze vanwege werk en andere verplichtingen maar het bloed kroop waar het niet gaan kan. Ze hervatten de optredens in 2007 en sinds die tijd treden ze weer regelmatig op. "Wij speelden vroeger ook al tijdens de instuif. 30 jaar geleden stonden we ook al hier!' vertelt Ben Brekelmans, één van de zangers. Volgens hen ging het er vroeger puriteins aan toe. En nu? "Tsja, er werd vroeger natuurlijk wel gecontroleerd" herinnert Theunissen zich. "De ouders liepen rond en die hielden de boel in de gaten." "Wij deden niks hoor" voegt zijn vrouw toe, "Wij hadden mekaar al!"

Ineke van de Sande kwam vroeger niet in Prinsenhof maar in 't Blauw Boerke. "Altijd heel gezellig. Mijn man zat zelf in een orkestje en we dansten de hele avond, dansschoentjes mee in de tas!" Ze is vanavond voor het eerst in de Prinsenhof te vinden. "Er moet gewoon nog een man of 50 bij! En dansen!" vindt ze.

Inmiddels heeft de band Lucky Lips van Chris Richard ingezet en wagen verschillende mensen een dansje. Nu is het een kwestie van blijven doorspelen en de mensen op de vloer houden, maar dat is de Jerseys wel toevertrouwd.