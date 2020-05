Bakwagen met sloopafval vat vlam op A50 bij Son en Breugel

Fietser gewond naar ziekenhuis na ongeluk in Son en Breugel

15:05 SON EN BREUGEL - Op de kruising van de Boslaan met de Europalaan en de Heistraat in Son en Breugel vond zaterdagochtend een verkeersongeval plaats. Een fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.