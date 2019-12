Basisscholen Breugel toch op locatie Krommen Hoek

Een andere locatie voor de twee nieuwe scholen in Breugel was nagenoeg ondenkbaar, nadat de politiek in een commissievergadering begin deze maand met een ruime meerderheid een voorkeur voor de locatie van De Krommen Hoek had uitgesproken. Het college geeft hier nu gehoor aan.

Geen voorstander van fusie

Daarmee vervalt de op het laatst ingebrachte optie om bij De Bongerd een schoolgebouw neer te zetten, wat veel goedkoper zou zijn. Donderdag 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over de schoollocatie. In het raadsvoorstel, dat woensdag naar buiten kwam, staat ook dat ‘het wenselijk is dat er sprake zal zijn van fusie van beide scholen en dat er dan één openbare school wordt gevormd’. De gemeente gaat hierover praten met schoolbestuur PlatOO. Bekend is dat PlatOO vooralsnog geen voorstander is van een fusie, en dat het schoolbestuur hierover beslist, niet de gemeente.

Als het besluit over de locatie voor de nieuwbouw van beide scholen is genomen, valt dit project niet meer onder Breugel Bruist, maar wordt het een ‘regulier onderwijshuisvestingsproject’, schrijft het college. PlatOO moet voor 1 februari een aanvraag indienen voor huisvesting van beide scholen op de locatie van de Krommen Hoek. ‘Ultimo 2020' komt er dan een raadsvoorstel , inclusief de kosten en dekking.

Vrees voor overlast