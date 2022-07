Basisschool de Springplank in Sint-Oedenrode sluit af met jubileum en maakt nieuwe doorstart

SINT-OEDENRODE - Eindelijk is het zo ver. Openbare basisschool de Springplank in Sint-Oedenrode kan na een jaar uitstel zijn veertigjarig jubileum vieren. Een week lang met de kinderen, op school, op schoolreis en afsluitend een feest met alle ouders en betrokkenen.

Een feestweek om de inmiddels al 41 voorbij gevlogen jaren te vieren, met tegelijkertijd de aftrap van het allerlaatste schooljaar in het huidige schoolgebouw. Een bijzondere afsluiting van een tijd met veel herinneringen en tegelijkertijd een nieuw begin, de bouw van een nieuwe school in een multifunctioneel eigentijds pand.

Openbaar onderwijs bestaat in het dorp al veel langer

,,We zijn nu 41 jaar gevestigd in dit gebouw, maar het openbaar onderwijs in ons dorp bestaat al veel langer, weet Ad Groenen, voorheen ouder en inmiddels leerkracht van de school. ,,Pas Later kwamen de katholieke scholen, die in vroegere tijden praktisch geheel voorbehouden waren aan de kloosters.”

Terug naar de tijd van toen, komen er wat opvallende feiten ter tafel: ,,De onderwijzer moest ervoor zorgen dat kinderen geregeld en ordelijk naar school en huis gingen; zoals destijds gebruikelijk, begeleidden ze hen vanuit school tot buiten de kom van de gemeente naar huis. Ook werden er alleen boeken gelezen die in de leerplannen waren goedgekeurd”, vertelt hij.

,,Door de jaren heen is er heel wat veranderd”, zegt schooldirecteur Peggy van Zitteren. ,,Kijk alleen maar eens naar de teamfoto van toen we hier begonnen, daar staan nog heel wat mannen op. Inmiddels bestaat ons team vrijwel alleen uit vrouwen. In vergelijking met vroeger doen we nu ook veel meer samen met de ouders, samen dragen we zorg voor de opvoedkundige taak. Veel facetten hiervan worden meegenomen in ons onderwijs, zoals; hoe kijk je naar de wereld om je heen, hoe kijk je naar iemand met een andere kleur of geloofsovertuiging, wat gebeurt er in de Oekraïne. Daar hebben we het met elkaar over, dat vinden we belangrijk.”

Breien tijdens een vergadering

Oud-directeur Marieke Van Boxtel weet nog van oud-collega’s hoe het ging toen zij destijds op de school werkten: ,,Als de kinderen naar huis gingen, ging je als leerkracht ook. Dan werd de deur letterlijk gesloten. En toen mijn vrouwelijke collega ging trouwen, moest ze stoppen met werken, dat was zo in die tijd. Als er een vergadering was, zaten er een paar collega’s gezellig te breien”, zegt ze lachend. ,,Niet meer voor te stellen toch?”

Volledig scherm Opening basisschool de Springplank in wijk Kienehoef

,,In de tijd dat ik hier op school begon was het nog iedere klas voor zich, zonder doorgaande lijn, maar snel kwam er een omslag. De eilandjescultuur werd doorbroken, je ging er samen voor, samen had je de verantwoordelijkheid voor groep 1 tot en met 8. Dingen werden steeds beter op papier gezet, er werd breder gekeken en er ontstonden kernwaardes waar de visie van de school op werd gebaseerd. We gingen onszelf in ontwikkeling zetten en ieders kwaliteiten benutten. Het werd veel professioneler. Ik kreeg de ruimte om iets te laten zien, om mezelf te zijn en dingen uit te proberen, en dat voelde ik ook bij de kinderen.”

Van Zitteren: ,,Leren springen, durven vallen, leren door ervaringen, waarbij fouten maken mag. Dat is naar mijn idee echt de basis van de Springplank. En ook al zijn er mensen gekomen en gegaan, die sfeer, dat uitgangspunt, is er altijd gebleven.’’

Voor de week van 18 juli ligt er een mooi programma klaar, waarin het jubileum uitgebreid gevierd gaat worden. Daarna zullen al vrij snel de deuren van de school definitief gesloten worden met in het vooruitzicht een doorstart in een splinternieuw gebouw.

Volledig scherm Uitnodigingskaart met tekening van de school voor opening basisschool de Springplank in wijk Kienehoef