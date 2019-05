Basisschoolkinderen Meierijstad leren dat teleurstellingen ook horen bij democratie

Update + VIDEO Forse drugsdum­ping bij Son: vijftig vaten in natuur vlakbij waterwinge­bied

11:17 SON - In het buitengebied van Son is donderdagochtend drugsafval aangetroffen. Het gaat om ongeveer vijftig vaten. Deze lagen in de omgeving van de Brouwerskampweg, ten noordwesten van Son. Het gaat om vier grote vaten met een inhoud van zo'n tweehonderd liter, zo'n 25 van ongeveer 25 liter en nog een aantal kleinere vaten.