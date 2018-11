Bedankdag voor mantelzorger in Sint-Oedenrode : ‘Mantelzorg is vaak geen keuze’

De goochelaar die vanmiddag rondloopt om de mantelzorgers te vermaken, zet met een stift een kruisje in zijn eigen handpalm. Een paar ogenblikken later is het verdwenen, maar verschijnt het bij Isidorus Kievits (71) op dezelfde plaats. Die kijkt verwonderd naar zijn hand. Isidorus en zijn vrouw Ria zijn twee van de tientallen mantelzorgers die zaterdagmiddag in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode in het zonnetje werden gezet. Behalve de goochelaar zijn er broodjes, drinken en muziek. Vorig jaar kon het stel niet aanwezig zijn omdat Ria nog teveel fysieke klachten had en haar man voor haar zorgde. Nu ze er wel zijn, nemen ze het ervan, zegt Ria: "We zijn veel sterker uit die periode gekomen. We willen nu van elke dag samen genieten, en dan is het heel fijn dat de gemeente deze waardering geeft."

Wethouder Coby van der Pas spreekt vol bewondering de mantelzorgers toe: "We weten dat mantelzorg intensief en veelomvattend kan zijn. Mantelzorg is vaak geen keuze. Het overkomt je. Bovendien is het moeilijk over te dragen aan een ander. Dat maakt mantelzorg onderscheidend van vrijwilligerswerk." Van der Pas spreekt daarin uit eigen ervaring, ze heeft immers jarenlang de zorg voor haar zieke moeder op zich genomen. Het idee van deze dag is dat de mantelzorgers even niet hoeven te zorgen en dat ze bovendien met elkaar en het Steunpunt Mantelzorg in contact kunnen komen. De gemeente benadrukt dat het gevaar bestaat dat mensen zich zo wegcijferen voor een ander dat ze in een sociaal isolement terecht kunnen komen.