Bedrijf Best 3 maanden dicht na vondst wiet

In het pand werd op 23 juni bij een politie-inval 2,7 kilo natte wiet aangetroffen, volgens de eigenaar afkomstig van vijf planten. Hij heeft de wiet zelf gekweekt in zijn bedrijfspand. De sluiting gaat woensdag om 10 uur in.

‘Buiten proportioneel’

Bezit van vijf wietplanten valt volgens hem onder het gedoogbeleid zoals de Hoge Raad dat in 2012 heeft bekrachtigd. Delahaye noemt de sluiting van zijn bedrijf daarom ‘buiten proportioneel’. Volgens de gemeente Best is er 2,7 kilo wiet gevonden en dat zou van meer dan vijf planten komen.

In zijn pand zit een kunstgalerie en The Smokery, een handel in e-sigaretten en benodigdheden. Ook helpt hij mensen bij het stoppen met roken. ,,Ik heb drie man personeel in dienst, die moet ik nu ontslaan. Ik draai hier een omzet van 35.000 tot 40.000 euro per maand.” Delahaye werkt in Best, maar woont in het Belgische Turnhout.