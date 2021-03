Bedrijven in gemeentepanden krijgen korting van ‘huurbaas’ vanwege corona

BEST - Ook commerciële partijen in panden van de gemeente Best, kunnen voortaan bij hun ‘huurbaas’ aankloppen voor coronasteun. De gemeente is bereid om (een deel van) de huursom kwijt te schelden, wanneer er sprake is van een omzetverlies van meer dan 30 procent als gevolg van de pandemie.

Quote We vinden het belangrijk om dit te doen, ook al moeten we de gemeente­kas ervoor aanspreken Marc van Schuppen, Wethouder Eerder sprong de gemeente op een soortgelijke manier al bij voor bijvoorbeeld sportclubs, culturele instellingen en verenigingen, die gemeentelijke accommodaties gebruiken. In tegenstelling tot die regelingen, is voor het verlenen van huurkorting aan commerciële partijen geen geld van de landelijke overheid beschikbaar. ,,Maar wij vinden het belangrijk om dit wel te doen, ook al moeten we de gemeentekas ervoor aanspreken", zegt wethouder Marc van Schuppen. ,,Als een ondernemer door corona de huur niet meer kan betalen en failliet gaat, heb je als gemeente helemaal geen huurinkomsten meer. En verdwijnen er bedrijven of organisaties die voor de Bestenaren nuttig zijn.”

De gemeente Best heeft momenteel in totaal 21 gebouwen in eigendom, met huurders die mogelijk in aanmerking komen voor de maatregel. Het gaat bijvoorbeeld om een sporthal, waar ook een horecaonderneming, fitnesscentrum en fysiotherapeut zijn gevestigd. Daarnaast zijn er diverse kinderopvangorganisaties actief in gemeentepanden.

‘Oproep naar commerciële verhuurders’

De commerciële partijen kunnen een aanvraag doen bij de gemeente voor de huurkorting. Een voorwaarde is dat er sprake is van minstens 30 procent omzet verlies door de pandemie. Ook wordt gekeken of er al aanspraak wordt gemaakt op landelijke regelingen. ,,Degene die een aanvraag doet, zal voor een deel de boeken moeten openen om te laten zien dat er te weinig omzet is om de huur te kunnen voldoen”, aldus Van Schuppen. Hij noemt de maatregel een ‘voorbeeld richting commerciële verhuurders’ in de gemeente. ,,Om ook hen te stimuleren om een deel van de huursom kwijt te schelden, daar waar ondernemende huurders in moeilijkheden zitten”, zo besluit hij. ,,Al horen we wat dat betreft al wel de nodige positieve signalen, vooral vanuit de horeca.”

De regeling voor commerciële partijen wordt bekostigd uit de 226.000 euro die door de gemeente Best in de begroting is aangemerkt als ‘Algemene Coronakosten'.