Begroting Best 2019 toont overschot

BEST - De financiële positie van de gemeente Best over de eerste helft van dit jaar ziet er goed uit. Vooral een hogere uitkering van het Rijk van 938.000 euro maakt dat de lopende begroting in het groen blijft met een overschot van 141.157 euro.

Dat staat in de tweede financiële rapportage die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het grootste deel van de extra Rijksgelden, 750.000 euro, is bestemd voor de jeugdzorg. Daarmee is Best een van de weinige gemeenten in de regio die voor deze post niet tegen grote tekorten oploopt.

Eikenprocessierups

Een kleine tegenvaller is een extra onvoorziene uitgave van 30.000 euro voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Toch andere wolk betreft de afvalinzameling. Er is nog geen inzicht in de werkelijk gemaakte kosten voor dit jaar. Die vallen mogelijk hoger uit dan begroot. Dat is nog niet opgenomen in de rapportage.

,,Verwacht wordt dat het aanwezige saldo financieringsmiddelen voldoende is om aan de betalingsverplichtingen in 2019 te voldoen", stelt burgemeester Hans Ubachs.

Geen rentevergoeding

Op de spaarrekening van de gemeente staat een bedrag van 6,7 miljoen euro. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om financiële overschotten te stallen in de schatkist van het Rijk. Daar kreeg Best in de periode tot augustus dit jaar geen rentevergoeding voor. ,,Op basis van de actuele prognoses van toekomstige renteontwikkelingen, wordt ervan uitgegaan dat ook in het restant van 2019 geen rente wordt vergoed op onze overtollige financieringsmiddelen", schrijft Ubachs.