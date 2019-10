Begroting Son uitgesteld, oppositie wil eerst uitleg

Feestfilm­pje met Snollebol­le­kes in de prijzen bij wielergala UCI

18:47 GUILIN - Het filmpje werd al ruim anderhalf miljoen keer bekeken door wielerliefhebbers: een massa aan wielerfans springend en dansend op ‘Links Rechts’ van Snollebollekes op de Col du Latauret tijdens de afgelopen Tour de France. En het filmpje is nu ook nog eens in de prijzen gevallen, want de internationale wielerbond UCI eerde de video met de Buzz Video of the Year Award tijdens het wielergala in het Chinese Guilin.