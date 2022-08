Bemestingslessen en menselijke piramides: boeren bouwden aan hun toekomst in Nijnsel

Harde woorden over komst honderd asielzoe­kers naar Heeze: ‘Maar ik heb fellere avonden meegemaakt’

HEEZE - Het ging er maandagavond soms behoorlijk fel aan toe tijdens de infoavond over de noodopvang van asielzoekers in Heeze. De weerstand in Heeze lijkt groter dan in Waalre en Best. ,,Maar Heeze is hierin echt niet uniek.’’

27 juli