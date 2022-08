Bemiddelaar moet boze buren bedaren in Son, gemeente start buurtbemiddelingsproject

SON EN BREUGEL - Wie in Son en Breugel ruzie maakt met zijn buren, krijgt straks bezoek van een buurtbemiddelaar. De LEV-groep zoekt inwoners die vrijwillig willen bemiddelen bij burenconflicten in de gemeente. In Geldrop-Mierlo en Nuenen bestaan al langer soortgelijke teams.

In Son en Breugel is op dit moment nog geen buurtbemiddeling. Op de vraag hoe onderlinge geschillen tussen inwoners nu opgelost worden, laat de gemeente weten dat zij in eerste aanleg geen partij zijn bij burenruzies. ,,Een burenruzie kan echter uitmonden in woonoverlast. In dat geval is de gemeente wel betrokken. De burenruzie is dan echter vaak al geëscaleerd, waardoor buurtbemiddeling minder succesvol is of wordt geweigerd.”

Zonder oordeel en dossieropbouw

Instanties als woningbouwverenigingen en de politie hebben als eis dat zij een melding pas behandelen als de strijdende partijen geprobeerd hebben er eerst onderling uit te komen. Om die kans te vergroten, zetten al meer dan dan 300 gemeenten buurtbemiddelaars in om het contact te herstellen. Uitgangspunt is dat beide partijen hun verhaal doen aan de bemiddelaar, die luistert zonder te oordelen of een dossier op te bouwen. Doel is een gezamenlijk gesprek met alle partijen.

Welzijnsorganisatie LEV-groep gaat de bemiddelaars werven en opleiden. Geïnteresseerde bewoners beginnen met een tweedaagse cursus en krijgen gaandeweg nog meer bijscholing. Die bestaat uit onder meer een weerbaarheidstraining en een cursus om bewuster te worden van culturele verschillen.

Positieve ervaringen op andere plekken

Volgens de gemeente is dit besloten na tevredenheid over een situatie waarbij buurtbemiddeling uit een ander dorp is ingezet en de positieve ervaringen die de LEV-groep elders heeft opgedaan. Zo zetten ze in Geldrop-Mierlo en Nuenen al langer bewoners in als buurtbemiddelaar, die altijd in teams van twee op huisbezoek gaan.

Na de zomervakantie hoopt de LEV-groep genoeg aanmeldingen te hebben om van start te gaan. De gemeente en de LEV-groep rekenen op maximaal 10 tot 15 bemiddelingen op jaarbasis.