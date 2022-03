Ben van de Laar kwam zijn beloftes na

‘Zeteldans’ bij PvdA/GroenLinks in Best: Steven van der Heijden neemt plek over van partijge­noot

BEST - Steven van der Heijden komt tóch in de gemeenteraad van Best namens PvdA/GroenLinks. De nummer twee op de kieslijst neemt de zetel van partijgenoot Evi Thijssen over. ,,Voor alle betrokkenen is dat de beste keuze.”

18 maart