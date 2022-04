Benzine was door drukte helemaal op bij goedkope pomp in Best: ‘Kon niet worden geleverd’

Het tankstation van de Makro in Best staat in de omgeving bekend één van de goedkoopste van Brabant. Na de accijnsverlaging van het kabinet kost benzine er 1,99 euro, wat goedkoper is dan de adviesprijs: 2,25 euro. De Makro-woordvoerder zegt dat de verlaging van de accijns op brandstof zorgde voor drukte in het weekend: ,,Bij vestigingen in heel het land stonden lange rijen voor de pomp.”