Beroemde schilderijen bekijken en bespreken bij dagbesteding verzorgingshuis Nazareth

Er als de kippen bij

,,Toen bekend werd dat we ons hiervoor konden aanmelden, was ik er als de kippen bij”, vertelt Angela van Doremalen enthousiast. Zij maakt het programma voor de dagbesteding bij Archipel Kanidas en Nazareth in Best. ,,Helaas kregen we eerder het bericht dat wij niet in aanmerking kwamen, wegens te grote belangstelling. Tot we twee weken geleden de vraag kregen of we nog steeds geïnteresseerd waren. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Snel heb ik alles geregeld en vandaag zijn de stukken er al. En kunstdocente Tineke Koldewey gaat ze met een groep van onze bewoners bespreken.”