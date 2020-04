Beschieting in villawijk Best lijkt vergissing: ‘Oudere bewoners doen geen vlieg kwaad’

BEST - De beschieting in het paasweekend van een riante villa in Best is voor de politie nog altijd een raadsel. Het meest waarschijnlijke scenario: de criminelen hebben zich vergist.

Het heeft er alle schijn van dat criminelen afgelopen weekend de verkeerde villa in Best onder vuur hebben genomen. In de nacht tussen de twee Paasdagen werd een landhuis aan de Spechtlaan beschoten, meerdere kogels raakten de achtergevel. Maar voor wie was die gewelddadige boodschap bedoeld? In ieder geval niet voor de bewoners, klinkt het zowel in de buurt als bij de politie.

Meest waarschijnlijke scenario

De man en vrouw, beiden in begin zeventig, wonen al dik twintig jaar in de villawijk Koekoeksbos in Best. „Dat zijn zo’n lieve mensen. Die hebben hier echt niks mee te maken”, vertelt een omwonende. Dat is ook wat een agent, die bezig is met buurtonderzoek, te horen krijgt: „Het zijn mensen die bij wijze van spreken geen vlieg kwaad doen. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt dat de daders zich hebben vergist.”

Dat vergissen is overigens wel een prestatie van formaat. De beschoten woning is namelijk de middelste in een rijtje van slechts drie villa’s die met de achtertuin tegen de golfbaan in Best aanliggen. Het is bovendien de enige met een tennisbaan. Toch is er, vermoedelijk vanuit de richting van het golfterrein, doelbewust op de woning geschoten.

Intercom