Beschonken, slingerende automobilist (23) uit Best raakt rijbewijs kwijt op A2

Modern wandelen langs 86 kerststal­len in Best

29 december BEST - Voor het eerst is het mogelijk om de Kerststallenroute in Best via een app te lopen. Onderweg krijg je informatie over de highlights van deze zesde editie. Er is veel belangstelling voor; op eerste en tweede kerstdag stonden er zelfs rijen mensen te wachten bij de herberg voor glühwein of warme choco.